Spesialiserte leger må vente lenge på godkjenning

– Det er ein skam at unge folk som faktisk er ferdige og klare til å gå ut og yte si teneste, ikkje kjem vidare, seier president Marit Hermansen i Den norske legeforening til NRK.

For å bli godkjent spesialist i for eksempel indremedisin, allmennmedisin eller kirurgi, må ein lege både jobbe og studere i mange år. No må dei i tillegg vente nesten sju månader på at Helsedirektoratet skal godkjenne utdanninga. Helsedirektoratet har nesten 800 søknader om godkjenning liggjande.

– Dei som søkjer, får beskjed om ein frist som no er på seks månader. Målet vårt er at dei skal få behandla saka betydeleg raskare enn dette og på sikt jobbar vi mot tre månaders saksbehandlingstid, seier avdelingsdirektør Anne Farseth i ei pressemelding.

Alle som går inn i den nye spesialistutdanninga for legar som begynner til hausten, vil få mykje enklare og raskare behandling av si spesialistgodkjenning når den tid kjem, ifølgje Helsedirektoratet. Frå 2019 kan alle som er inne i eit spesialiseringsløp, kunne ta i bruk den nye ordninga, slik at dei også vil få ein enklare godkjenningsprosess i Helsedirektoratet.

