Støre: Heilt feil at norske verdiar er under angrep

I regnvêret på Ekebergsletta i Oslo stod Ap-leiaren og Siv Jensen (Frp) for ein gangs skyld på same side då dei møttest til fotballduell mot statsminister og Høgre-leiar Erna Solberg.

Duellen gjekk Solberg, slik ho hadde lovd på førehand, sigrande ut av. For ein kamprusten Jonas Gahr Støre var derimot det viktigaste å delta.

– Som utanriksminister har eg har reist rundt i land der det er heilt utenkjeleg at politikarar kan gjere sånne ting saman. Derfor var det fint å kunne seie på tvers at vi var på same lag, og kunne ha det litt gøy, seier han til NTB, og legger til:

– Så skal det bli tøft nok i valkampen når vi snakkar om sak.

Verdikampen

Den årlege kjendisbataljen under Norway Cup er døypt «verdikampen». Det er ei nemning som også kan brukast om ei av sakene som kan bli tøffe under valkampen.

Sp-nestleiar Ola Borten Moe og kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) rykte måndag ut og proklamerte at norske verdiar er under angrep. Dei peikte mot at nordmenn sjølv er for dårlege på å forsvare dei i møtet med det som er framand.

Frp og innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) har lenge sagt det same. Ho meiner derimot dei bomma med diagnosen og trekte fram innvandring som den største trusselen.

– Det er det dei ikkje tør å gå inn på. Og det er det som er den viktigaste grunnen til at våre verdiar er under press. Desto større innvandringa blir år for år, desto større blir presset på våre verdiar, som likestilling, sa Listhaug til VG onsdag.

Alle bommar

Ho får støtte frå partileiar Siv Jensen, som påpeiker at Frp lenge har åtvara mot at norske verdiar står i fare.

– Derfor er det utruleg viktig at vi er gode på integreringspolitikk. Det er på den måten vi kan ta vare på desse verdiane, seier ho.

Ap-leiaren meiner derimot at alle fire bommar.

– Eg synest det er veldig feil å seie at norske verdiar er under angrep. Vi må ikkje spele opp at vi no er ein utsett og svak kultur og nasjon, seier Støre.

Når han blir spurt om kva han nemner som typisk norske verdiar, trekker han derimot til liks med Listhaug fram andre ting enn K-ordet i RLE-faget, vaflar, brunost eller barne-TV på 80-talet.

– For meg er det viktigaste då at vi har demokratiske verdiar, at vi har menneskerettar, at vi har rettsstat, og at vi har likestilling og likeverd. Oppå den botnplanken skal folk ha moglegheita til å ta eigne val. Dei skal kunne ete den maten dei vil, og tru på den guden dei vil, seier han.

Innvandring utfordrar

Statsministeren vil ikkje bruke nemninga «under angrep», men medgir at norske verdiar er under press, og at innvandring byr på delar av desse utfordringane.

– Eg meiner det kan vere utfordrande når det kjem mange innvandrarar med ein annan kulturbakgrunn, særleg når det gjeld likestilling og barn sine rettar til å gjere sine eigne val. I Noreg skal barn kunne velje eigen utdanning, eller kven dei skal gifte seg med. Dette er vanskelegare å halde ved like i desse dagar, seier ho til NTB.

Innvandring åleine utgjer derimot ikkje åleine presset mot norske verdiar, meiner statsministeren. Ho peiker mot at det er harde frontar i det offentlege ordskiftet, særleg i sosiale medium.

– Verdiar vi har henta frå kristendommen i Noreg, som toleranse, respekt for enkeltindividet, tilgiving og evna til å vere open, er blant dei tinga eg opplever som trua. Ikkje berre av innvandring, men også dei som er veldig aggressive mot innvandring, seier ho.

