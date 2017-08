Stoltenberg på overraskingsbesøk på Utøya

Stoltenberg blei tatt imot på kaia av AUF-leiar Mani Hussaini før MS Thorbjørn frakta han ut til øya. Han skal delta i ein sofasamtale med tidlegare AUF-generalsekretær Tonje Brenna i bakken, og etterpå har han sett av litt tid for å snakke med leirdeltakarane.

– Før var eg på Utøya for å snakke om framtida, no er eg der for å snakke om fortida, sa Stoltenberg før han drog over til øya.

Nato-sjefen forsikra også AUF-leiaren om at han er budd til å stille opp på selfies med AUF-arar. I løpet av veka skal blant andre Jonas Gahr Støre og Gro Harlem Brundtland besøkje sommarleiren.

(©NPK)