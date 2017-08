Ulykkesflyet i Oppland var frå klubb på Romerike

Flyet var ein tosetar av typen Aquila, opplyser pressekontakt Thore Nylund i Nedre Romerike flyklubb til NRK .

Onsdag starta både politiet og Flyhavarikommisjonen etterforsking av flyulykka. Ingenting vart gjort natt til onsdag, anna enn at politiet heldt vakt rundt åstaden – området rundt ein fjellvegg ved Nordre Dyttholknatten i Vassfaret i Oppland.

– Utover onsdagen vil vi ta opp att etterforskinga. Flyhavarikommisjonen og kriminalteknikerarar frå politiet drar opp til staden for å starte åstadsgransking. Parallelt fortset politiets taktiske etterforsking som blir styrt frå Valdres lensmannskontor, seier operasjonsleiar Bård Einar Hoft i Innlandet politidistrikt til NTB onsdag morgon.

Det var berre éin person om bord småflyet. Området ulykka skjedde i, ligg like ved grensa mot Buskerud – mellom Flå i vest og Nes i aust. Politiet fekk melding om ulykka klokka 21.15 tysdag kveld.

Ikkje identifisert

Ulykkesstaden ligg i bratt terreng, og vrakrestar frå flyet ligg spreidd på eit område på 200 gonger 200 meter. Politi og redningsmannskaper oppretta møtepunkt omtrent fem kilometer frå ulykkesstaden.

Ifølgje NRK sende ikkje flyet noko nødsignal før det brasa inn i fjellveggen. Politiet starta allereie tysdag kveld arbeidet med å varsle pårørande.

– Vi ønskjer ennå ikkje å seie noko rundt den omkomne. Vi har framleis igjen å få identifisert vedkommande, seier Hoft.

Så flyet gå ned

Nordre og Søndre Dyttholknatten er to naturreservat som ligg i Oppland, like ved grensa til Buskerud. Operasjonsleiar Arne Norevik i Innlandet politidistrikt seier vitne i området såg flyet gå ned og at dei observerte flammar i området.

Christian Mathiesen som er på telttur i området, seier til VG at han høyrde eit smell, som han først tenkte var tore. Han hadde også høyrt flydur i området tidlegare tysdag kveld.