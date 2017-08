Usemje om Russland-sanksjonar 

– Vi må ta inn over oss at ikkje Russland kjem til å forlate Krim. No må russarane akseptere og etterleve Minsk-avtalen som sikrar fred og stabilisering i Aust-Ukraina. Når det skjer bør sanksjonane fjernast, seier Christian Tybring-Gjedde til Aftenposten .

Han ber utanriksministeren ta affære for å få fjerna EUs sanksjonar mot Russland på bakgrunn av nye amerikanske sanksjonar mot Russland, vedtatt i det amerikanske senatet før helga.

Utanriksministeren reagerer på at Tybring-Gjeddes utsegner ikkje reflekterer regjeringas syn. Han avviser at han vil jobbe for å få fjerna sanksjonane mot Russland og meiner regjeringa har brei støtte i Stortinget for Noregs tilslutning til EUs restriktive tiltak.

– Til liks med EU er Noreg klar på at det er Russland som sit med nøkkelen til å få oppheva dei restriktive tiltaka. Sanksjonane blir oppheva i den augneblink Russland etterlever folkeretten og trekkjer russiske soldatar ut av Aust-Ukraina, sluttar å destabilisere Donbass og støtte prorussiske separatistar, etterlever Minsk 1 og 2-avtalen, og opphevar annekteringa av Krim, seier Brende til Aftenposten.

