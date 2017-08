AUF-leiaren drog i gang Utøya-leiren med spark til Erna og Siv

– Velkommen til Noregs viktigaste politiske verkstad, sa Hussaini til AUF-arane som hadde samla seg i bakken, og gjekk straks i gang med å snakke om kvifor det er viktig å få Høgre og Framstegspartiet ut av regjeringskontora ved første og beste høve.

– Tenk å la dei styre i åtte år. Då vil dei ha gjort endringar i landet vårt for alltid: Auka privatisering i skulesektoren, eit hardare arbeidsliv og kva Per Sandberg kan finne på dei neste fire åra, tør eg ikkje tenkje på ein gong, sa Hussaini og hausta latter og applaus for utfalla.

– Eg drøymer om at vi 12. september vaknar opp til ei arbeidsledig Erna Solberg, og ei Siv Jensen som motvillig blir boren ut av regjeringslokala på gullstol, sa han og løfta med det stemninga endå nokre hakk.

AUF har årleg, med nokre unntak – blant anna i åra etter massedrapa i 2011 – samla sine politiske talent til sommarleir på Utøya i Tyrifjorden i Buskerud. Leiren i år er den tredje på rad etter at AUF tok tilbake øya etter terrorangrepet.

Då Jens Stoltenberg overraskande besøkte øya onsdag, var blant anna 22. juli tema i «sofapraten» på scena med tidlegare generalsekretær Tonje Brenna, men også minner frå tidlegare leirar.

– Før var eg på Utøya for å snakke om framtida, no er eg der for å snakke om fortida, sa den tidlegare AUF- og Ap-leiaren før han vart frakta ut til rundt 1.000 ventande leirdeltakarar.

