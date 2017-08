frontpage Fleire bustader til sals gir lågare vekst i heile landet

Ikkje sidan 2007 har det vore fleire bustader til sals i Noreg. Stort tilbod gir lågare prisvekst landet over. I hovudstaden er no marknaden gunstig for kjøpar.