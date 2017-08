Fleire tyr til naudpass

– Det er ikkje ein ønskt utvikling. Talet seier noko om reiselysten hos den norske befolkninga og at ein ikkje er så god til å planleggje slik at ein har fått ordinært pass i tide. Det er krevjande for politiet. Mange er for slurvete, seier fagdirektør Atle Roll-Matthiesen i Politidirektoratet til NRK.

I Aust politidistrikt, som Gardermoen politistasjon ligg under, er det skrive ut 4.582 naudpass i mai, juni og juli, ein auke på 39 prosent frå same periode i fjor.

Ifølgje Utenriksdepartementet er det også eit aukande problem at norske borgarar reiser på ferie utan pass og får problem når dei skal heim igjen. Sidan Noreg er blant dei 27 landa i Schengen-området, kan ein i teorien reise utan pass mellom landa. I praksis er det lite praktisk.

– Sidan pass er det einaste gyldige identifikasjonsdokumentet for norske borgarar, er det viktig å ha det med, også på reiser i Europa, seier pressetalsperson Astrid Sehl i UD.

