Fylkesmannen: Tysfjord kommune braut lova i overgrepssaka

Konklusjonen er ifølgje NRK at skulane ikkje følgde opp opplysningsplikta til barnevernstenesta, og kommunen får i tilsynsrapporten pålegg om å rette opp i dette.

I rapporten heiter det at Tysfjord kommune som skuleeigar, ikkje har eit system for å vurdere og følgje opp krava i opplysningsplikta frå skulen til barnevernstenesta, noko som er eit brot på fleire paragrafar i opplæringslova. I tillegg har Tysfjord kommune som barnehagemyndigheit latt vere å passe på at barnehagane blir drivne i samsvar med regelverket, noko som er eit brot på barnehageloven.

Ikkje lovbrot

Fylkesmannen har ikkje avdekte lovbrot når det gjeld barnevernstenestas handtering av bekymringsmeldingar og tilbakemelding til meldar på dei ulike trinna i saksbehandlinga. Fylkesmannen har heller ikkje funne lovbrot knytt til meldeplikta til barnevernet i helse- og omsorgstenesta i Tysfjord kommune.

Bakgrunnen for tilsynet Fylkesmannen i Nordland har gjennomført, er oppslag i media om overgrepssaker i kommunen og etterforskinga til politiet av desse sakene.

Kritiske spørsmål

I tilknyting til medieoppslaga blei det stilt kritiske spørsmål til kommunen om handtering av bekymring for vald og overgrep. Men Fylkesmannen understrekar at dei ikkje har tatt imot konkrete meldingar eller bekymringsmeldingar i enkeltsaker om korleis Tysfjord kommune handterer desse problemstillingane i dag.

– Vi vurderte likevel at det var viktig å undersøkje om kommunen sikrar at tilsette i tenester som er sentrale når det gjeld å oppdage og undersøkje omsorgssvikt og overgrep mot barn har tilstrekkeleg kunnskap om meldeplikta og er trygge på praktiseringa av den, heiter det i rapporten.