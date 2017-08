"Hamnesjefen» skal ha angripe jente

Ifølgje avisa som VG siterer skal svana ha angripe ei 16 år gammal jente onsdag ettermiddag. Svana skal ha hakka etter jenta og gjekk så laus på både henne og båten ho sat i med nebb og vengjer. Då svana kom seg opp i båten, fekk jenta panikk, hoppa ut i vatnet og svømte til land.

Svana har over lang tid skapt trøbbel i hamnebassenget i Os. Etter at den i slutten av juni drog ei barnehagejente under vatn, hadde mange fått nok, og kommunen bestemte at den skulle avlivast.

Fleire dyrevernarar ønskjer å verne om svana og har engasjert seg for at den skal få eit nytt liv ein annan stad. Måndag utsette kommunen avlivinga med to veker.

