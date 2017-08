Ingen vil ta ansvar for bagasjetrøbbel på Gardermoen

Systemet «domestic transfer» skal gjere det enklare for passasjerane ved at dei kan få sendt bagasjen heilt fram, utan å måtte sjekke den inn på nytt på Gardermoen. Men i sommar har det altså vore store problem. Mange har opplevd å miste fly, fleire fly er blitt forseinka og koffertar har måtta bli ettersende, melder NRK .

SAS legg skulda på Tollvesenet og meiner koffertane blir undersøkte altfor grundig.

– I og med at heile systemet er bygd opp på at all bagasje skal gjennom screening, blir det kø i systemet, seier Ove Myrold, direktør for samfunnskontakt og infrastruktur i SAS.

Tollvesenet meiner det ikkje er dei som er flaksehalsen og legg skulda på Avinor og kapasitetsproblem.

– Det er for få pålastarar og dermed blir det kø nede i bagasjehandteringsanlegget, seier Trond Osland, kontorsjef i Tolletaten på Gardermoen. Resultatet blir at bagasjen ikkje rekk fram til neste fly, og konsekvensen kan vere at passasjeren misser flyet.

Avinor seier det ikkje er flaskehalsar som er så store at det er eit problem, og lovar at alt vil bli betre til hausten. Ordninga skal evaluerast seinare.

