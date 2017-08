Kampen i Norske Skog: – Kapitalisme på sitt mest brutale

– Det er kapitalisme på sitt mest brutale når forskjellige kreditorar og aksjonærane skal kjempe om posisjonar etter restrukturering, seier styreleiar Henrik August Christensen i det konkurstrua konsernet til Dagens Næringsliv.

Gjeldsforhandlingar

Gjeldsforhandlingane mellom aksjonærar og kreditorar i Norske Skog handlar til sjuande og sist om eigarstrukturen. Dei største kreditorane har lagt på bordet eit forslag som inneber at dei vil eige tre firedelar av Norske Skog, mens delen til dei andre aksjonærane blir redusert til 5 prosent. Kompromiss- og tapsviljen er liten. Fleire forslag til refinansieringsløysing er forkasta, og fristen for å komme til semje er utsett fleire gonger, no sist til 11. august.

– Den mest krevjande øvinga her er kampen om kor mykje ein skal eige av Norske Skog etter at vi har rekapitalisert, seier konsernsjef Lars Sperre til DN.

Kan bli redda

Det er framleis høgst usikkert om aktørane er villig til å gå langt nok for å redde selskapet frå konkurs.

– Det er ingen stor aktør her som har eit langsiktig perspektiv og pengar til å sette inn til å drive dette vidare, seier han. Det er ingen industrielle aktørar, berre finansielle, seier Christensen.

Då nyheita om at regjeringa kanskje kan vere villige til å gi krisehjelp kom onsdag, skaut aksjekursen umiddelbart i vêret, men fall tilbake til start då Oslo Børs seinare same dag sette aksjen under særleg observasjon. Torsdag ettermiddag var Norske Skog-aksjen opp rundt 9 prosent.

Den største aksjonæren i Norske Skog, GSO Capital Partners, som er ein del av Blackstone-gruppa, varsla torsdag salet av 10,4 millionar aksjar. Etter salet eig fondet 15,6 prosent av Norske Skog.

