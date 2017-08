Kraftig forbetra resultat for Petoro

Dette er 27 prosent – om lag 10,5 milliardar kroner – meir enn i same periode i fjor, opplyser Petoro i halvårsrapporten. Driftsinntektene auka med over 17 milliardar kroner i første halvår.

Den samla olje- og gassproduksjonen enda på 1,1 millionar fat oljeekvivalentar per dag, 3 prosent høgare enn same periode i fjor og høgste halvårsproduksjon på fem år. Av rapporten går fram det at den gjennomsnittlege oljeprisen har vore 51,6 dollar fatet, snautt 13 dollar meir enn i første halvår i fjor.

Rapporten viser vidare at Petoros investeringar låg på 12,7 milliardar kroner, ein nedgang på 13 prosent. Selskapet opplyser at utbyggingsinvesteringane var høgare enn i fjor, men blir motverka av lågare kostnader til produksjonsboring og lågare driftsinvesteringar.

Petoro passar i rapporten på å uttrykkje bekymring for talet på alvorlege hendingar i oljeindustrien der selskapet er involvert.

– Den høge alvorlege hendingsfrekvensen er framleis urovekkjande. Sjølv om det har vore få alvorlege hendingar knytt til SDØEs portefølje av felt i drift i mai og juni, er det for tidleg å konkludere med at trenden har snudd, skriv Petoro i rapporten.

Petoro er eit statleg aksjeselskap som forvaltar SDØE, statens direkte eigde delar i norsk olje- og gassverksemd. Selskapet er rettshavar til om lag ein tredel av dei norske olje- og gassreservane, og til den største eigardelen av transportsystemet på norsk sokkel.

