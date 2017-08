Lærar meiner kunnskapsministeren bør få nobelpris

– Han har kort fortalt stoppa ein epidemi. Og det, om noko, må vel vere ei god grunngiving for ein nobelpris i medisin, seier Johan Saers til TV 2 .

Saers har jobba som lærer og rektor i norsk skule i 43 år, blant anna ved Hellerud vidaregåande skule i Oslo. Opplevingane derfrå er bakgrunnen for innsendinga av nominasjonen.

– Eg opplevde at fleire og fleire av elevane var fråverande frå timane mine. Mellom 20 og 60 prosent var alltid borte og skulda på sjukdom. Fråværet i den vidaregåande skulen er ein sjukdomsepidemi som Isaksen har greidd å stoppe. Eg synest Nobelprisen i medisin bør bli gitt til eit administrativt forslag som fremmar folkehelsa, seier han til NTB.

Saers sende inn forslaget til nominasjon til Medicinska Nobelinstituet ved Karolinska Institutet i Stockholm førre veke.

– Eg har fått stadfesting på at dei har tatt imot nominasjonen. Så får vi sjå om den blir akseptert, seier han.

Kunnskapsministeren innførte fråværsgrensa for alle elevar i vidaregåande skule i fjor haust. Den inneber at elevar som har meir enn ti prosent udokumentert fråvær i eit fag, ikkje vil få karakter. Målet var å stoppe fråfallet og fråværet blant elevane. Isaksen tar ikkje nominasjonen frå Saers på alvor.

– Eg synest det er litt morosamt. Det er jo sjølvsagt ein spøk, ein får ikkje Nobels medisinpris for noko slikt, seier Isaksen til NRK .

Talet fråværsdagar i den vidaregåande skulen har gått ned med 40 prosent etter at den blei innført. Fråværsregelen har fått kritikk for at den går hardt utover sårbare elevar. Elevorganisasjonar og fleire opposisjonspolitikarar var uroa for at fleire ville falle ut av skulen under det nye systemet.

(©NPK)