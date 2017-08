Nær åtte av ti Frp-veljarar meiner norske verdiar er trua

I alt er 40 prosent av dei spurde samde i at norske verdiar er under angrep, mens 32 prosent er ueinige i påstanden. Ser ein på partitilknyting, er 80 prosent av Frp-veljarane samde i påstanden. Det same gjeld 55 prosent av veljarane til Senterpartiet og KrF. Samtidig er færre enn 30 prosent av veljarane til Ap samde.

Spørsmålet som blei stilt i undersøkinga var «Fleire politikarar har tatt til orde for at norske verdiar og tradisjonar er under angrep. Kva meiner du?»

Over halvparten av Frp-veljarane svarer i tillegg at ivaretaking av norske verdiar er heilt avgjerande når dei skal velje parti.

Janne Haaland Matlary, professor i statsvitskap ved Universitetet i Oslo, meiner tala viser ein interessant skilnad mellom parti som er opptekne av norsk kulturarv og historie, og dei andre. Ho er tidlegare knytt til KrF og Høyre.

– Dette er nok knytt til innvandring, men også til globalisering, seier Matlary til VG .

Ho peiker på at kristne verdiar ikkje handlar om personleg tru, men om normene for kva eit menneske er.

– Kristendommen skil svært klart mellom tru og politikk, og har same verdi for mann og kvinne. Norske og europeiske verdiar følgjer denne kulturarven, kor vitskap, fridom og eigenutvikling alltid har vore fremja, spesielt av kyrkja, seier ho.

