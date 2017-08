Svana «Hamnesjefen» er avliva

– Svana vart avliva onsdag kveld, seier fungerande ordførar Laila Reiertsen i Os til NTB.

Ifølgje VG vil ordføraren ikkje gå inn på korleis avlivinga skal ha skjedd eller nøyaktig tidspunkt for hendinga.

Avlivinga vart gjennomført etter at knoppsvana angreip ei 16 år gammal jente onsdag ettermiddag. Svana skal ha hakka etter jenta og gjekk laus på både henne og båten ho sat i. Då svana kom seg opp i båten, fekk jenta panikk, hoppa ut i vatnet og svømte til land, skriv avisa Midtsiden .

Svana har over lang tid skapt trøbbel i hamnebassenget i Os. Etter at den i slutten av juni drog ei barnehagejente under vatn, hadde mange fått nok, og kommunen bestemte at den skulle avlivast.

Vedtaket om avliving vart gjort 23. juli og skulle gjennomførast innan 19. august. Svana vart avliva ein halv månad før fristen.

– Landbrukskontoret valde å effektivisere vedtaket etter hendinga i går kveld, seier Laila Reiertsen.

