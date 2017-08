Tajik møtt med kravliste på Utøya

Tajik kom til Utøya og sommarleiren til AUF torsdag ettermiddag. Der gjekk turen til teltleirane til Rogaland og Hordaland AUF, der nestleiaren fekk overlevert ei liste med tittelen «krav om eit grønt og framtidsretta arbeidsliv som satsar på ungdom».

Blant anna krev AUF-arane at det må bli skapt 100.000 nye grøne arbeidsplassar.

– Det synest eg er eit godt og ambisiøst mål. I åra som kjem, er vi nøydde til å sørgje for at det blir skapt fleire hundre tusen nye arbeidsplassar for at det skal bli skapt nok verdiar til at vi kan halde oppe det velferdstilbodet som vi vil ha, seier Tajik til NTB.

Ho seier at ein stor del av dei nye arbeidsplassane då må vere innanfor nye, grøne, berekraftige industriar. Det er totalt ti krav på lista, og Tajik seier det er nokre initiativ som det blir interessant å sjå nærmare på.

– Det har stor betydning for Arbeidarpartiet kva AUF meiner, seier Tajik.

(©NPK)