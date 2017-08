Utsleppa frå landbruket aukar

Landbruket har kutta betydeleg i utsleppa sidan 1990-talet, men tendensen har snudd dei siste fem åra. Sidan 2011 har utsleppa frå landbruket auka, viser tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB). Utsleppa frå Landbruket er no på same nivå som for tolv år sidan, skriv Nationen .

Ifølgje forskar ved Ciceri Robbie Andrew er det sauenæringa som har hatt størst auke i utsleppa det siste året. Det kjem av at sauebesetningane har blitt større. Samtidig svingar storleiken på sauenæringa årleg, og variasjonen kan derfor vere naturleg.

Andre årsaker til auka utslepp er meir kunstgjødsel, fleire kyr og dyrking av myrjord.

Bruken av kunstgjødsel har auka med 7 prosent dei siste to åra, noko som har ført til meir utslepp av drivhusgassen dinitrogenoksid (lystgass). I dag kjem heile 30 prosent av norsk storfekjøtt frå ammekyr, som gir større utslepp per kilo kjøtt. Dyrka myrjord bidrar på si side med nær halvparten av utsleppa frå landbruket.

– Dyrka myrjord utgjer berre 7 prosent av dyrka mark, og 2 prosent av grasarealet, men bidrar med meir enn 2,3 millionar tonn karbondioksid, metan og nitrogenoksid, seier Andrew til avisa.

Landbruksdepartementet sende i starten av juli ut eit høyringsforslag om forbod mot dette. Gimming meiner at det å forby nydyrking av alle typar myr, vil redusere moglegheitene til å auke matproduksjonen i mange delar av landet.

