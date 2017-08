172 sjåførar mista lappen på Vestlandet i sommar

UP Vest har auka bemanninga i sommar. Ein statistikk dei har ført for juni og juli viser at 2.952 råkøyrarar vart tatt, og av dei mista 172 førarkortet, ifølgje Bergens Tidende .

Samtidig har 81 bilistar blitt tatt for ruskøyring. Over 600 har fått reaksjon for annan ulovleg åtferd bak rattet, mest for bruk av mobil.

Dei høge tala er blant anna eit resultat av meir mannskap ute på vegane. Relativt sett er det ein nedgang i tala, meiner distriktsleiar Terje Oksnes for UP på Vestlandet.

