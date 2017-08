Ap med dårlegaste VG-måling på fire år 

Ap går tilbake 1,9 prosentpoeng i målinga InFact har gjort på vegner av avisa. Partiet får dermed 30 prosent oppslutning. Også den moglege regjeringspartnaren Senterpartiet fell med 1,1 prosentpoeng til 11,9 prosent.

Høgre får 22,7 prosent oppslutning, som er ein auke på 1,6 prosentpoeng frå førre måling.

– Eg trur folk no ser at arbeidsløysa går ned, veksten er på veg opp og at det blir skapt fleire jobbar, seier statsminister Erna Solberg (H).

Trass framgang får ikkje dei fire borgarlege partia nok oppslutning til å sikre fleirtalet. Hovudårsaka, ifølgje avisa, er at det framleis går dårleg med Venstre, som får ei oppslutning på 3,2 prosent.

Støre meiner Solberg ikkje innser kor dårleg ho ligg an framfor stortingsvalet.

– Erna Solberg verkar sjølvtilfreds, men det at dei borgarlege partia misser fleirtalet viser at folk ikkje deler hennar oppfatning av at alt går så bra med henne.

Dei andre partia har slik oppslutning: Venstre: 3,2 prosent (-0,3), Frp: 12,6 prosent (+0,7), KrF: 5,2 prosent (+0,6), SV: 5,2 prosent (+0,7), MDG: 3,6 prosent (-0,5), Raudt: 3,2 prosent (+0,4) og Andre: 2,3 prosent (-0,4).

(©NPK)