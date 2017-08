Ap og Sp avviser forslag om norskkrav for Nav-støtte

– Før ho kjem med pisken etter fem år, så bør ho sørgje for at det er eit godt tilbod dei første åra, seier Støre til NTB.

Siv Jensen vil nekte flyktningar Nav-støtte dersom dei ikkje har lært norsk innan fem år. Støre meiner at dersom det var norskkunnskapane ho var opptatt av, burde ho begynne med å sikre god norskopplæring. I 2015 blei talet på timar norskundervisning asylsøkjarar kan få på mottak kutta frå 250 til 175.

– I Stortinget er alle einige om betydninga av norsk, det å kunne språk. Men då må vi samtidig legge til rette for at folk som kjem til Noreg får den norskopplæringa dei treng for å lære seg språk raskt, enten dei er i mottak eller i lokalsamfunn, seier Støre.

Senterpartileiar Trygve Slagsvold Vedum avviser også forslaget. Han viser til dei som vil jobbe og bli integrert, men som slit med å lære seg språket.

– Å lage ein generell regel om at ein ikkje skal få Nav-støtte om ein ikkje består ein test etter fem år og har varig opphald, det trur eg er ei veldig dårleg løysing som berre kjem til å skape fleire konfliktar, seier Vedum til NTB.

