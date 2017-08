Dale lovar ulvekompensasjon til sauebønder

Landbruksministeren møtte representantar for bøndene i området for å snakke om beitesituasjonen.

– Dei som har lidd direkte økonomiske tap som følgje av ulv, skal vi finne ei løysing for. Eg lovar at dei vil bli kompenserte, sa Dale til NTB etter møtet.

Vil finne ei løysing

Han lovar no at situasjonen for bøndene skal endrast og understrekar at ei rekke erstatningsordningar allereie er på plass. Men Dale vil også finne ei løysing for dei som har lidd tap som ikkje blir omfatta av eksisterande erstatningsordningar.

– Beitelag og fylkesmannen skal no møtast for å få oversikt over kostnader og økonomiske tap som ikkje er omfatta av allereie eksisterande erstatningsordningar, og regjeringa er innstilt på å bidra til å finne ei løysing, seier Dale.

275 sauer var gått tapt på Hadeland og Toten ved utgangen av juli, fortel Pål Prestrud, direktør i Statens naturoppsyn, til Nationen .

– Det har vore ein spesiell situasjon for oss også. Vi har vore kontinuerleg på skadeoppdrag i to månader og har brukt 200 dagsverk på skadedokumentasjon, seier han.

Forstår fortvilte bønder

Landbruksminister Jon Georg Dale har forståing for at sauebøndene er fortvila.

Han fortel om bønder som opplever å ikkje bli forstått av storsamfunnet fordi folk meiner dei gjer ein for dårleg jobb med å passe på dyra sine.

Fleire bønder har latt vere å sende sauene sine på beite eller tatt dei heim frå beite i frykt for at dei skal bli tatt av ulv.

– Bøndene på og rundt Hadeland har hatt ei ekstrem belastning som ein ikkje skal ha. I beiteprioriterte område skal beitedyr ha forrang, seier Dale.

(©NPK)