Dobling av kinesiske kolprisar trekker opp straumprisane i Noreg

Det første halvåret i år ligg gjennomsnittsprisen i den nordiske energimarknaden 5,3 euro per megawattime over prisen i første halvår i fjor. Det er ein auke på 22 prosent.

Straumrekninga til forbrukarane har dermed auka, men ikkje i takt med marknadsprisen på straum. Det kjem av dei ulike avgiftene på rekninga, som ikkje har stige.

Forklaringa på prishoppet ligg i Kina.

Kompleks kinesisk kålbalanse

Kinesarane er den største produsenten og forbrukaren av energi frå kol i heile verda. Den forureinande industrien må balansere mellom etterspørsel, fornybar omstilling, ønsket om å vere sjølvforsynt, vedlikehald av arbeidsplassar og partikkelutslepp.

– Utviklinga av kolindustrien i Kina er svimlande større enn alt anna. Dei har hatt ein utruleg vekst dei siste ti åra, men dei slit med luftforureining. Når energibruken aukar, aukar kolindustrien og dermed aukar partikkelutsleppet. Det blir heilt uleveleg i byane, seier direktør for krafthandel i LOS Energy Andreas Myhre til NTB. LOS Energy er den største energileverandøren i Noreg.

Ei omlegging av industrien i Kina til meir effektiv produksjon i gruvene har ført til færre arbeidsplassar og fleire maskiner. Effektivisering av kraftvyrkene, som gjer at kolet blir forbrent meir effektivt og dermed brukar ein mindre kol, har ført til at det trengst mindre råstoff og at gruver blir nedlagde og at folk mister jobben.

Sårbar industri

Færre gruver i drift har gjort at den kinesiske energiproduksjonen er meir sårbar for vêrfenomen, slik som flaumen i den sentrale Hunan-provinsen i juni og juli.

– Yangtze-elva produserer mykje meir straum enn heile Noreg til saman, men med ein gong det bøttar ned må dei stoppe produksjonen for at ikkje elva skal gå heilt vill. Då må dei hente inn energiubalansen i kol, seier Myhre.

Det uteståande energibehovet blir henta frå den internasjonale marknaden og drar dermed prisen opp, og det påverkar det nordeuropeiske energibassenget, som Noreg er ein del av. Sidan februar 2016 har kolprisen i Kina og globalt nærmast dobla seg.

– Det såkalla energibassenget i Nord-Europa hentar ofte den siste eininga den treng for å dekke inn etterspurnaden, frå eit kolkraftverk. Dermed er det kolprisen som styrer straumprisen, forklarer Myhre.

Lågare prisar framover

– Slik vil det ikkje vere i framtida. Når du har omlegging i det europeiske bassenget med mindre kolbruk og meir fornybar energi, koplast straumprisen frå kolprisen.

Fordi ein kan handle energi fram i tid, kan krafthandelsdirektøren slå fast at prisane framover kjem til å falle under prisnivået i 2016.

– Det kjem til å falle med 20 til 30 prosent fram mot 2020.

På spørsmål om kva som kan bidra til at straumprisen kan komme til å auke ytterlegare, svarer Myhre at det globale økonomiske nivået kan auke og at energietterspurnaden dermed aukar, i tillegg kan vêrfenomen som hete- og kuldeperiodar gjere at ein er nøydd til å bruke meir kol enn venta.

– Dessutan kan det komme avgifter på kol som påverkar kolprisen og dermed aukar straumprisen.

