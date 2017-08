Flaum i Bokn i Rogaland

– Vi har så langt fått inn seks meldingar om vatn som har trengt inn i bustadar i Bokn. E39 er også meir eller mindre stengt på grunn av mykje vatn på vestsida av Boknasundbrua. Vi får ikkje våre bilar over for å assistere heller, seier vaktleiar Christer Gilberg i Haugaland og Sunnhordland 110-sentral til NTB.

Bokn brannvesen får bistand frå kommunen og brannvesenet i Haugesund. Ifølgje Gilberg har det vore mykje regnvêr i området den siste tida.

– Enkelte har meldt om ein halv meter med vatn i kjellaren, mens andre har noko mindre. Vi fryktar det blir endå fleire meldingar når folk vaknar, fortset han.

Trafikkoperatør Ken Ove Holm i Vegtrafikksentralen Vest seier til Stavanger Aftenbladet at dei jobbar med å senke vassmassane ved brua.

– Det er kraftige vassmengder. Vi har hatt slamsugarar i arbeid ein halvtime no, men er også avhengig av at nedbøren minkar. Til så lenge er det heilt stengt for trafikk, seier han.

