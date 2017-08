Frp lanserer eiga pakke for ungdom

Finansministeren kom med valkamputspelet, ei liste på i alt ti punkt, då ho talte til FpUs sommarleir fredag.

Regjeringa har allereie auka frikortgrensa frå om lag 40.000 kroner til 55.000 kr.

– Vi ønsker å auke den vidare, slik at ungdom som står på og jobbar, skal sleppe å betale skatt. Vi synest det er viktig å oppfordre til at alle unge skaffar seg arbeidserfaring, seier Jensen, som også vil heve grensa for BSU-ordninga ytterlegare.

– Det er ikkje berre enkelt å komme seg inn på bustadmarknaden. Det er viktig at ungdom har så mykje eigenkapital som mogleg, seier ho.

I tillegg vil Frp, dersom partiet blir sitjande i regjering, blant anna jobbe for å byggje fleire studentbustader, styrke skulehelsetenesta, redusere skjemaveldet i skulen og gi elevane fritt skuleval i heile landet, lovar Jensen.

(©NPK)