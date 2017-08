Køtida inn til Bergen halvert etter auka bomprisar i rushtida

Eitt år etter den auka bompengesatsen er det blitt 14 prosent færre bilar på innfartsårene i rushtida, og ein nedgang på 5 prosent kvart døgn. Samtidig har trafikken auka med 11 prosent i halvtimane før og etter rushtidsavgifta, viser tal frå Statens vegvesen .

Hensikta med den auka avgifta var å redusere utslepp frå biltrafikk og betre luftkvaliteten. Det var også eit mål å redusere køproblem og reisetid. Utanom rushtida vart bompengesatsen redusert frå 25 til 19 kroner.

– Trafikken i Bergen har blitt redusert meir enn forventa av tiltaket, og tida folk står i kø er kraftig redusert. Ein har faktisk fått nesten dobbel så stor trafikknedgang som antatt, seier Eirik Lund Presterud, som studerer ved Norges Handelshøyskole og har berekna effekten av rushtidsavgifta for Statens vegvesen.

James Odeck, professor i transportøkonomi hos Statens vegvesen, meiner konklusjonen må vere at køprising verkar i praksis.

– Dette motbeviser det mange har meint – nemleg at bompengesatsar må doblast mange gonger for å redusere bilbruken i rushtida. Ein kan forvente å oppnå det same i Oslo som i Bergen, når dei innfører tids- og miljødifferensierte takstar i oktober, seier han.

Tala viser elles at auken i delen elbilar og nedgangen i talet på bompasseringar gjorde at inntektene frå bomringen var 110 millionar kroner mindre enn budsjettert i 2016.

