Landbruksdepartementet forventar ein million besøkjande til matfestivalar

– Det er imponerande besøkstal matfestivalar landet rundt kan vise til, seier landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

Han meiner folk er opptatte av opphavet, tradisjonen og historia bak maten.

– Dei siste åra har salet av lokalmat hatt ein opp til tre gonger så sterk vekst som i resten av matmarknaden. Det er mogleg å byggje ny verksemd og skape arbeidsplassar med grunnlag i mat med lokal identitet og særpreg, seier Dale.

Både nord, sør, aust og vest i landet blir det arrangert matfestivalar over ein låg sko. Fleire av festivalane har lange tradisjonar og fleire år på baken. Den norske matfestivalen i Ålesund blir arrangert for 33. gong i år, og Trøndersk matfestival for 12. gong.

I tillegg er Rakfiskfestivalen i Valdres, Matstreif i Oslo og Vesterålen matfestival berre nokre av matfestivalane som vårt langstrakte land har å by på.

