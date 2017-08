Legemiddelfirma gir styresmaktene nytt pristilbod på brystkreftmedisin

Forhandlingane om medisinen har gått føre seg i tre år og tre gonger har Beslutningsforum sagt at prisen er for høg, vurdert opp mot effekten til legemiddelet, skriv Dagens Medisin .

Det sjuande tilbodet Roche kom opp med blei avslått 23. juni.

– Vi kan bekrefte at vi framleis jobbar for at også norske pasientar skal få tilgang til brystkreftmedisinen Kadcyla, seier pressekontakt Lise Rist i Roche.

Brystkreftlegemiddelet trastuzumab-emtansin (Kadcyla) blir brukt i behandling av brystkreft med spreiing for å gi pasienten auka levetid.

– Vi går gjennom tilbodet og vil vurdere å sende det over til Statens legemiddelverk for nye utrekningar dersom det er grunnlag for det. Deretter vil tilbodet eventuelt bli sendt vidare med ei innstilling til Beslutningsforum, seier innkjøpsdirektør for legemiddel i Sykehusinnkjøp, Bente Hayes.

