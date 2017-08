Meteorologisk institutt vil forbetre lokalvarsla

– Vi forventar at det blir endå kraftigare byer i åra som kjem, etter kvart som lufta blir gjennomgåande varmare. Då held den på mykje meir fukt som vil falle raskare ut i spesielle situasjonar, seier nestleiar Tor Helge Skaslien i Meteorologisk institutt til NRK .

Forskarar spår at det i framtida vil bli meir av den typen uvêr som ramma Utvik i førre veke. Det vil by på utfordringar for dei som skal varsle om nedbøren.

– Det er uhyre vanskeleg å vurdere konsekvensane i eit enkelt vassdrag ut ifrå om det kjem 25, 30 eller 40 millimeter. Det varierer enormt korleis utslaga blir lokalt, om for eksempel ei elv tar eit anna løp, seier Skaslien.

Likevel har han trua på at varsla skal bli betre i åra som kjem. Flaumvarslar Elise Trondsen i Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) er einig i at presise meldingar er vanskelege.

– I dag kan vi vite om vi får intense regnbyer, men vi kan ikkje vere sikre på om dei kjem i Agder eller Trøndelag. Skal vi varsle alle, må vi ha varsle veldig, veldig ofte, seier ho.

