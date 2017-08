Os kommune melder drapstruslar etter avliving av «Havnesjefen»

Fredag ettermiddag leverte fungerande ordførar i Os Laila Reinertsen og ordførar Marie Bruarøy politimeldinga av drapstruslane mot kommunestyret til lensmannskontoret på Os, melder NRK .

– Det har blitt fremma drapstruslar mot meir enn ein person. Vi ser svært alvorleg på dette. Dette er offentlege personar som utfører eit yrke og eit verv, så det er heilt uakseptabelt med slike truslar, seier fungerande lensmann i Os, Audun Hadler-Olsen til rikskringkastaren.

Trugslane er rekna som grove og er fremma på ei rekke sosiale plattformer, og dessutan over telefon og SMS. Drapstruslane kjem frå personar på fleire kantar av landet.

– Vi må ha nulltoleranse for slike truslar og slå hardt ned på det, seier Reinertsen.

Knoppsvana kjent som «Havnesjefen» har over lengre tid skapt trøbbel i hamnebassenget i Os, som den ser på som territoriet sitt. I juni bestemte kommunen at svana skulle avlivast som følgje av at den drog ei barnehagejente under vatn. Det blei utsett på grunn av dyrevernarar som protesterte. Likevel blei lagnaden til «Havnesjefen» eit faktum då den onsdag ettermiddag gjekk til angrep på ein 16 år gammal jente.

