Sp-leiar: – No er det tid for nærleik 

– Eg er veldig optimistisk. Vi startar valkampen med over 100 prosent større oppslutning enn vi fekk i valet i 2013, seier ein smørblid partileiar til NTB.

Han lar seg ikkje vippe av pinnen av den siste målinga frå InFact som VG presenterte fredag, der partiet får 11,9 prosent, ein nedgang på 1,1 prosentpoeng.

– Dersom dette blir resultatet, er eg kjempeglad. Vi har aldri, kanskje med unntak av 1993, hatt ei så god måling ved inngangen til ein valkamp, seier Vedum som har som langsiktig mål å bli større enn Frp.

I 1993 gjorde Senterpartiet eit brakval og fekk 16,7 prosent, med god draghjelp av EU-saka og rolla til dåverande partileiar Anne Enger som neidronning.

Avspark på Eidsvoll

Fredag sparka partiet valkampen i gang på Eidsvoll framfor eit hundretals tilhøyrarar. Møtet på grasvollen utanfor dei historiske bygningane markerte også slutten på landsturneen som partiet har gjennomført i sommar.

– Vi har hatt ei fantastisk reise, seier Vedum, som har trykt tusenvis av hender og drukke tallause koppar kaffi med potensielle veljarar. Ein gedigen kaffikoppdugnad, kallar han det.

– Valkampen blir til i møtet mellom menneske. Det direkte møtet er det mest sosiale mediet av alle, seier Vedum.

– Tid for nærleik

I valkampen kjem partiet til å konsentrere seg om tre hovudsaker: tenester nært folk, sikre nasjonalt eigarskap og lokal verdiskaping.

– Regjeringa har veldig tru på sentralisering og stordriftsfordelar. Men vi meiner sentralisering er gammaldags medisin mot utfordringane vi har i dag, seier Vedum, som blant anna vil styrkje den lokale beredskapen og ha eit reelt nærpoliti.

Både politireforma, kommunesamanslåinga og ikkje minst ulvesaka har bidratt til at Senterpartiet har fossa fram på meiningsmålingane. Sjølv trur Vedum det er summen av alle sakene som har gitt vind i segla.

– Eg trur mange ser at sentraliseringspolitikken er feil og støttar oss i at det er tid for nærleik.

Sp-leiaren vil derimot ikkje fortelje kva for statsrådspostar partiet ønsker seg om det skulle bli raudgrønt fleirtal i valet.

– Vi går til val på det vi trur på, og så får vi sjå kva styrke vi får. Vi er opptatt av å sette saman eit godt lag, seier han.

EØS-knute på tråden

Vedum ønskjer seg også omkamp om EØS-saka dersom det blir raudgrønt fleirtal. Fredag lanserte han kravet om at eit eige utval skal granske alternativ til avtalen i lys av brexit – og forventar at Arbeidarpartiet er med.

Ap seier derimot klart nei til å skrote EØS.

– Ap legg EØS-avtalen til grunn for forholdet vårt til Europa, og det er ein klar føresetnad for at vi tar på oss regjeringsansvar, seier Ap-leiar Jonas Gahr Støre til NTB.

– Poenget vårt er å sjå kva for moglegheiter og utfordringar brexit gir og få fram begge sider. Så får ein diskutere derfrå. At Ap og Sp har ulike syn i EU-saka, er ikkje noko nytt, seier Vedum.

