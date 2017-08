Støre: Frp og Høgre står i vegen for den norske modellen

Støre opna talen med å fastslå at det er Aps plikt å kritisere regjeringa, noko han deretter brukte delar av talen på å gjere. Spesielt arbeidsliv opptok Ap-leiaren. Han meiner Høgre og Frp står i vegen for den norske samfunnsmodellen om tryggleik for arbeid og små forskjellar i befolkninga.

– Dei økonomiske forskjellane aukar, og regjeringa gjer vondt verre. Dei tar ikkje kraftige grep for å få arbeidsløysa ned, sa Støre.

Han kritiserte også regjeringa for å ikkje prioritere klima, og lova at Ap skal gjere klima til prioritering nummer éin dersom dei vinn valet.

Etter Ap-leiarens innleiing skulle AUF-arne i bakken utfordre partileiaren i viktige saker. AUF-leiar Mani Hussaini har tidlegare lovd å halde på tradisjonen med tøffe spørsmål til Støre.

– Ingen Ap-leiar kjem til Utøya berre for å bli tatt bilde av og få masse applaus. AUF er partiets salt, og vi føler det som ein plikt og ei ære å stille tøffe krav til partileiinga, sa Hussaini torsdag.

