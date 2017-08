Støre meiner oppfordringa frå Listhaug minner om eit angivarsamfunn

– Om vi kjem over grove lovbrot som blir gjort av nokon, skal vi sei frå om det. Men derfrå til å appellere til noko som kan minne om eit angivarsamfunn, det er eg skeptisk til, seier Støre til NTB.

Sylvi Listhaug kom torsdag med ei oppfordring til vanlege folk – og særleg dei som er i kontakt med barn – om å melde frå til UDI om flyktningar som drar på reiser til heimlandet.

Utdanningsforbundet imot

Ap-leiaren meiner at alle skal passe på at lover og regler blir følgt i Noreg, men meiner altså at forslaget frå Listhaug går for langt.

Han understrekar også at Utdanningsforbundet er imot forslaget frå Listhaug.

– Eg har berre éi melding til Sylvi Listhaug: Norske lærarar kjem ikkje til å gjere dette, sa leiar Steffen Handal i Utdanningsforbundet til NRK .

– Om lærarar skal ha eit spesielt blikk på barn av asylsøkjarar i landet, vil det vere svært uheldig og kunne virke diskriminerande, sa han.

Har misforstått

Listhaug meiner Utdanningsforbundet har misforstått.

– Dette handlar ikkje om «angiveri». Det handlar om rettferd og tillit i asylsystemet. Akkurat som at vi ikkje aksepterer trygdejuks eller skattefusk, kan vi heller ikkje akseptere at personar misbruker noko av det mest sjenerøse vi kan gi dei, ved å dra på ferie til landet dei flykta frå. Held dette problemet fram, vil det bidra til å undergrave asylsystemet, skreiv Listhaug på facebooksida si fredag.

UDI har for tida 78 saker gåande mot folk dei meiner har misbrukt asylinstituttet gjennom å hevde at dei treng vern i Noreg, for så å dra på reise til heimlandet etter å ha fått innvilga opphald, får kanalen opplyst av Justisdepartementet.

