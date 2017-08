Støre vil ikkje beklage karikaturhandtering

– Dette var ein tilspissa situasjon som sette norske liv i Noreg og utlandet i fare. Eg var utanriksminister og hadde ansvaret for å handtere den. Og eg meiner at eg har deltatt i debatten om det etterpå. Det var ein vanskeleg situasjon, og vi kan lære av handteringa, seier Støre til VG .

Sylvi Listhaug (Frp) kritiserte onsdag måten Støre handterte karikaturstriden i 2006.

– Kva for ein politikar var det som hengte ein norsk redaktør ut til tørk for å ha trykka karikaturane? Ja, det var Jonas Gahr Støre. Ein person som no ønskjer å bli norsk statsminister, sa innvandrings- og integreringsministeren i ein video på Facebook-sid a si.

I januar 2006 trykka avisa Magazinet ein faksimile av ei karikaturtenning av profeten Muhammed, teikna av danske Kurt Westergaard, slik dei var publisert i Jyllands-Posten i september 2005. Det resulterte i at redaktør Vebjørn Selbekk blei drapstruga og måtte gå i dekning. På den tida var Støre utanriksminister. Han gjekk ut og beklaga offentleg til muslimar verda over.

– Støre har enno ikkje bede om orsaking for framferda si overfor Selbekk. Det er det minste ein kunne forlange av ein som ønskjer å bli norsk statsminister, held Listhaug fram.

Men noka orsaking er ikkje aktuelt frå Støre.

– Eg meiner eg tok ansvarlege val. Vi forsvarte ytringsfridomen, og vi forklarte situasjonen i Noreg til andre land. Eg har blant anna skrive eit heilt kapittel i boka mi om det, og om nokon vil vite meir om det, er dei invitert til å lese den, seier Støre til VG.

