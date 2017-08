Støre vil ikkje lukke døra for samarbeid med KrF

Sju AUF-arar frå forskjellige fylke fekk fredag moglegheita til å stille krav til partileideren då han gjesta Utøya og sommarleiren til ungdomspartiet.

AUF-leiar Mani Hussaini hadde på førehand varsla tøffe spørsmål, men Støre seier til NTB at det ikkje kom nokon overraskingar frå talarstolen. Der utfordra blant andre Aurora Dimmen Bratli frå Møre og Romsdal partileiaren om Kristeleg Folkeparti (KrF) og samarbeid.

– KrF er partiet med dei tapte saker, sa ho.

Moglege regjeringsforhandlingar med KrF er ein av sakene som har fått stor merksemd dei siste dagane. Overfor Dagsavisen har Hussaini åtvara Arbeidarpartiet mot å samarbeide med KrF, som han meiner har ein likestillingsfiendtleg politikk.

Kontantstøtte og likestilling

Særleg på spørsmål om kontantstøtte er det stor avstand mellom partia. Arbeidarpartiet har programfesta at dei ønskjer avvikling, mens KrF i vedtaket sitt til nytt partiprogram blant anna gjekk inn for å utvide kontantstøtta frå 11 til 14 månader.

I oppsummeringa i etterkant av spørsmåla, sa Støre at Arbeidarpartiet vil stå hardt på eige partiprogram i eventuelle regjeringsforhandlingar, men at dei ikkje vil lukke døra for parti som ønskjer eit regjeringsskifte.

– Vi går til forhandlingar med utgangspunktet til Arbeidarpartiet, og så får vi jobbe for gjennomslag også på dette. Men ingen får alt det dei har på topp på lista, seier Støre til NTB.

Hussaini seier at han forstår at ønsket til Ap-leiaren om å halde døra open for alle parti som ønskjer ei ny regjering.

– For AUF har det vore viktig å åtvare, særleg mot kontantstøtta og ønsket til KrF om å innføre reservasjonsrett. Vår politikk ligg fast på det, og då ønskjer vi å pushe Jonas på at det er greitt at han snakkar med KrF, men at det er nokon ting som er viktigare, seier AUF-leiaren.

– Svara ligg i nord

Guro Vollan Nilsen frå Finnmark-AUF var den første av leirdeltakarane som stilte krav til Støre fredag.

– Vi er klare for å kjempe for deg, og du har alltid kjempa for oss. No må vi kjempe saman, fordi vi står overfor den største krisa i vår tid; klimakrisa, sa Nilsen, og la til at svara, dei finn ein i nord.

Ho trekte blant anna fram utbygging av jernbana nordover som eit viktig steg for å redusere klimagassutsleppa.

– Heile Noreg vinn med «gokk» på skjener, sa Nilsen.

Støre lova at Ap skal prioritere klima frå dag éin dersom dei kjem i regjering, noko han kritiserte den sitjande regjeringa for ikkje å ha gjort.

Partileiaren seier til NTB at fleire av krava frå AUF er nyttige påminningar å ha med seg i valkampen.

– Krava er tøffe og dei er attkjennande. Mange av dei har også rot i politikken til Arbeidarpartiet, og AUF har spissa dei på eigen måte. Det er vi vande til, seier Støre.

Tilgang til helsesøster

Fellesskulen, fråværsgrensa og auka forskjellar i Noreg var blant dei andre innspela AUF-arane kom med. Petra Brinch frå Østfold oppfordra Støre til å love at regjeringa hans vil bli hugsa for at dei får helsesøstrer på alle skular kvar dag.

Då hadde Ap-leiaren i talen sin allereie presentert det partiet omtaler som ein heilskapleg plan for betre psykisk helse hos ungdom.

– Omfanget av psykiske helseplager aukar. Da er noko feil. Ikkje med dei unge, men med samfunnet og måten vi er saman på, sa Støre. For å løyse problemet vil Støre øyremerke middel til skulehjelpstenesta, slik at den skal vere tilgjengeleg på alle skular, kvar dag.

