Statsministeren åtvara Unge Høgre mot reversering frå dei raudgrøne

– Med så mykje uvisse som blir laga om reverseringar frå dei raudgrøne inn i denne valkampen, er det naturleg at vi viser at valet står mellom dei som vil halde fram å modernisere og gjere endringar som bidreg til at verda og Noreg går framover, og dei som er ute etter å reversere dei tiltaka vi har gjort for å levere betre tenester, seier Solberg til NTB.

Statsministeren la måndag turen til Tromøy i Arendal, der rekordstore mengder Unge Høgre-medlemmer hadde samla seg til sommarleir og politisk skulering.

Nettopp skulering blei sentralt då ein sigerssikker statsminister spurde ungdommen om dei var klare til å vinne valet, samtidig som ho førebudde dei på krasse kommentarar frå politiske motstandarar under skuledebattane.

– De vil sjølvsagt få høyre mykje om alt som ikkje er bra nok, som for eksempel at ein av fire elevar ikkje fullfører vidaregåande. Og det er ikkje bra nok. Men, det er betre enn då dei raudgrøne styrte, då var det nesten ein av tre som ikkje fullførte vidaregåande, sa ho.

Ho tok også varmt til orde for fråværsgrensa, som ho meiner er eit sentralt steg i det ambisiøse målet til partiet om at ni av ti skal fullføre vidaregåande i 2030.

– Sjølv om den fungerer, så vil Arbeidarpartiet likevel fjerne den. Og då er spørsmålet – kva skal dei erstatte den med? Ingen veit, sa ho.

