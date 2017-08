Totalt Vipps-kaos då folk blei belasta mange gonger

– Vi har fått meldingar om at nokre kundar er blitt utsett for ein feil som gjorde at transaksjonar har dobla seg, seier kommunikasjonsrådgivar Marit E. Giske i DNB til E24 .

Fleire brukarar fortel derimot om mangedobling av talet på transaksjonar. Ein av dei er Bjørn Borg frå Ski i Akershus, som berre skulle gi sonen 300 kroner i lommepengar til ein danmarkstur fredag morgon.

– Når det er bank som ikkje funkar så er det litt skummelt, så eg skrudde av. Då eg kom inn igjen, såg eg at eg hadde sendt beløpet 16 gonger, også gjekk eg inn i nettbanken og oppdaga det same, fortel Borg til VG .

Stoppa og starta

Ein annan er Anders Aa Hagen som skulle overføre 1.100 kroner til ein kamerat, men som enda opp med å bli trekt 14.300 kroner.

– Klokka var vel sånn halv sju i dag tidleg, og då eg hadde signert med bank-ID, stoppa berre appen og starta på nytt. Når eg loggar inn igjen, ser eg at eg har blitt trekt heile 13 gonger for same beløp, seier Hagen til avisa.

Begge er oppgitt over manglande informasjon frå DNB på nettsidene.

Rekorden i talet på trekk på ei enkelt pengeoverføring er det kanskje Jo Ulrik Helstad som har. Han fortel om det totale kaos i appen etter at han hadde overført 103 kroner til ein kollega.

– Det som er merkeleg, er at eg fekk 30 meldingar i Vipps om overføringa. Imens fekk kollegaen min 42 meldingar, og kontoen min viste at eg var trekt 50 gonger, seier han til E24.

Tatt ned

DNB jobba frå tidleg fredag intenst med å finne og rette den spesielle feilen. Ifølgje NRK blei 3.500 kundar ramma, og tidleg fredag formiddag valde DNB å ta ned heile tenesta.

– Vipps er mellombels tatt ned. Nokre Vipps-kundar opplevde i dag tidleg at transaksjonar dobla seg. Vi innførte raskt tiltak slik at fleire ikkje blei utsett for det same. No er Vipps tatt ned mellombels mens vi jobbar med å løyse problemet. Vi beklagar dette, opplyser Vipps på Facebook .

Giske seier at feilrettinga som blei sett i verk, førte til at ingen fleire Vipps-overføringar blei ramma av dobbeltfeilen.

– Vi jobbar med feilretting og har allereie utført tiltak som gjer at dette ikkje skal skje igjen. Samtidig har vi betalt tilbake beløp, seier ho.

