Tre syklistar blei trefte av tilhengar i Sandefjord

Ulukka skjedde i Vesterøyveien nær Sandefjord sentrum fredag føremiddag.

– Tilhengaren lausna truleg frå ein bil i fart og kom over i motsett køyrefelt, seier operasjonsleiar Cathrine Klæstad i Sør-Øst politidistrikt til NTB.

Ho veit ikkje kva fart bilisten eller syklistane heldt, men det er 50-sone på vegstrekninga.

Alle dei skadde er menn i 40- og 50-åra. To av dei er flogne til Ullevål med skader i bryst og hovud, og den siste er frakta til sjukehuset i Vestfold med brotskadar, melder politiet på Twitter .

– Vi har vore i kontakt med Ullevål, som seier at tilstanden er alvorleg for begge to, opplyser Klæstad.

Den siste er lettare skadd.

