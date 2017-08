Vipps tatt ned etter at brukarar vart trekte dobbelt

– Vi har fått meldingar om at nokre kundar er blitt utsette for ein feil som gjorde at transaksjonar har dobla seg, seier kommunikasjonsrådgjevar Marit E. Giske i DNB til E24 .

Fredag formiddag jobba DNB intenst med å rette den spesielle feilen. I 9-tida hadde ein enno ikkje funnet ut korleis feilen oppstod eller kor mange Vipps-brukarar som var ramma. Like etter valde DNB å ta ned heile tenesta.

– Vipps er mellombels tatt ned. Nokre Vipps-kundar opplevde i dag tidleg at transaksjonar dobla seg. Vi innførte raskt tiltak slik at fleire ikkje vart utsette for det same. No er Vipps tatt ned mellombels mens vi jobbar med å løyse problemet. Vi beklagar dette, opplyser Vipps på si Facebook-side .

Giske seier at feilrettinga som vart sett i verk, førte til at ingen fleire Vipps-overføringar vart ramma av dobbeltfeilen.

– Vi jobbar med feilretting og har allereie utført tiltak som gjer at dette ikkje skal skje igjen. Samtidig har vi betalt tilbake beløp, seier ho.

