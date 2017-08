Fleire redningsaksjonar for Røde Kors

I juli åleine utførte Røde Kors 210 redningsoppdrag, noko som er ein vekst på 50 prosent frå juli i fjor. Dei siste tre månadane har dei rykt ut 15–20 prosent fleire gonger enn i same periode i 2016.

Organisasjonen meiner auken kjem av at fleire har tilgang til å be om hjelp.

– Vi ser at mobilen gjer at mange kan seie frå sjølve og veit kvar dei er. Men det er framleis dei frivillige hjelpemannskapa som må hjelpe folk ut, seier landsrådsleiar for hjelpekorps i Røde Kors Ole Gladsø i ei pressemelding .

Samtidig meiner han at fleire legg ut på utfordrande turar.

– Dette føyer seg inn i trenden der mange utfordrar seg på meir ekstreme turar. Det skaper nye utfordringar både for turgåarar og dei frivillige redningsmannskapa, meiner Gladsø.

Han seier at mange hendingar kjem av uhell, men at nokre av oppdraga kjem av turistar som overvurderer eigne ferdigheiter.

På Trolltunga har ein fått bukt med det problemet ved å sette inn fjellvakter. I juli førte det til at Røde Kors berre trengde å rykke ut tre gonger, ein markant nedgang sidan i fjor. Likevel har totalbelastinga vore den same for dei om lag 300 hjelpekorpsa.

– Turisme på Trolltunga utgjer berre ein liten av dei samla oppdraga. Hovudutfordringa der kjem også når det blir mørkare kveldar og kaldare vêr seinare på sesongen, seier Gladsø.

Auken i oppdraga gjeld heile landet, men særleg sentralt på Austlandet, Vestlandet og Nord-Vestlandet. I Nordland har det vore nokre færre oppdrag.

Hittil i år har Røde Kors registrert 1.206 redningsoppdrag.

