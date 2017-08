Fylkesmannen forlenger fellingsløyve på ulv på Toten

Ulven som blei felt på Toten måndag, er truleg rovdyret som har hatt DNA-treff på drepne og skadde sauer tidlegare, men det vil ikkje kunne bli slått fast før resultatet er klart.

Så langt er det berre funne DNA etter éin ulv.

«Med bakgrunn i dette, i tillegg til det omfattande skadeomfanget i denne saka, blir fellingsløyva på éin ulv forlengt», skriv fylkesmannen i ei pressemelding .

– Det kan dreie seg om to ulvar i området, men det er høgst usikkert. Det blir spennande å sjå kva som skjer no, vi er framleis på vakt, seier fellingsleiar Kjell Bakken til NTB.

Ein ulv blei felt klokka 5 måndag morgon, skriv Oppland Arbeiderblad på nett.

– Ulven jaga ein sau forbi ein jeger på post som fekk skutt han. Det var eit perfekt skot, og det var ei god hending for bygdefolket, seier Bakken.

Ifølgje Bakken er nærmare 300 sauer drepne eller skadde av ulv den siste tida på Hadeland og Toten. Blant dei er fleire sauer avliva på grunn av store skadar.

Kan vere ein ulv til

Jaktlaget har prøvd å felle ulven sidan 30. mai i år. Ulven er ei tispe. Fellingsleiaren ynskjer ikkje å seie nøyaktig kvar i Østre Toten kommune han blei skote. No tek dei mål av ulven før dei sender han til Trondheim for DNA-prøver. – Det er ein gledesdag. Vi har fått mange positive tilbakemeldingar. Ulven har skapt stor frustrasjon og bekymring i beiteområdet, som jo skal vere fritt for ulv, seier Bakken.

«Marerittsommar»

Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) er letta over at ulven er teken.

– Endeleg lukkast ein med å skyte ulven som har drepe fleire hundre sauer i sommar. La oss no håpe at marerittsommaren for sauebøndene er over, seier han til VG .

Dale lova kompensasjon til bønder med direkte økonomiske tap på grunn av ulv då han møtte sauebønder på Hadeland og Toten fredag.

– Bøndene på og rundt Hadeland har hatt ei ekstrem belastning som ein ikkje skal ha. I beiteprioriterte område skal beitedyr ha forrang, uttalte han til NTB.

(©NPK)