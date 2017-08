Høgsesong for lynskadar

I 2016 vart det meldt inn drygt 5.100 skadar til forsikringsselskapa i Noreg etter lynnedslag melder Frende Forsikring.

– 80 prosent av alle skadar grunna lynnedslag blir melde inn i tredje og fjerde kvartal. Vi ser ein kraftig auke i august og september kvart einaste år, seier skadesjef Petter Lassen i Frende Forsikring.

Skadane etter eit lynnedslag dreier seg oftast om brannskadar, men Lassen seier det også blir meldt inn skadar med matvarer som blir øydelagde i kjøleskap og frys, i tillegg til kaskoskadar som øydelagde TV-ar og annan elektronikk.

For at det skal bli lyn må det vere byeskyer som strekkjer seg ut frå nær bakken til stor høgde. På seinsommaren er forholda ideelle for å lage byeskyer på Austlandet. Langs kysten, spesielt på Vestlandet, er det annleis. Då finn ein dei største temperaturforskjellane over hav om vinteren. Havet er relativt mykje varmare enn lufta over og blir då ei tilsvarande kokeplate om vinteren. Dette gjer at byeskyene blir danna, seier meteorolog Laila Fodnes Sidselsrud ved Meteorologisk institutt.

I Lørenskog i Akershus lynar det aller mest, på pallen finn vi også Nes i Akershus og Sør-Odal i Hedmark. I Bø i Nordland derimot, lynar det aller minst, etterfølgt av Andøy i Nordland og Harstad i Troms.

