Listhaug vurderer å nekte hatpredikantar tilgjenge til Noreg

Innvandrings- og integreringsministeren vurderer å lage ei liste over predikantar som ikkje vil få tilgjenge til riket, slik det er gjort i Danmark.

– Dei går framfor med eit godt eksempel, seier Listhaug, som måndag møtte Danmarks utlending-, integrerings- og bustadminister Inger Støjberg frå det danske partiet Venstre.

Dei to ministrane drog blant anna til Trandum utlendingsinternat på Gardermoen for at den danske ministeren skulle få lære meir om korleis Noreg greier å returnere fleire flyktningar og asylsøkjarar enn andre europeiske land.

Danmark sette for tre månader sidan seks kjente islamistiske religiøse leiarar, blant anna frå Saudi-Arabia og Syria, på lista over forkynnarar som har fått innreiseforbod, førebels for to år. I tillegg er den omstridde amerikanske kristne pastoren Terry Jones ført opp på lista.

