Lysbakken trur på direktemandat i Nord-Noreg

– Vi kjem definitivt til å rette eit nådelaust søkjelys på korleis denne regjeringa har tatt velferdsgode frå dei som har lite og strødd om seg med skattelette for dei rike, seier Lysbakken til NTB på telefon, vandrande frå Oslo vest til Oslo aust for «å få fram Forskjells-Noreg».

På valkampopninga i Oslo presenterte partiapparatet SVs undersøking om Forskjells-Noreg. Publikasjonen skal gje forskarbelegg for hovudbodskapen om eit Noreg som har større forskjellar.

Utvikling i feil retning

– Når regjeringa har gitt skattekutt til dei med høgast inntekt og formue, og samtidig kutta i støtta til dei som har minst, til dømes barnetillegget til uføre, går utviklinga i feil retning. Dette er i strid både med folks ynskje om små forskjellar og eit meir omfordelande skattesystem, seier Audun Lysbakken.

Han peikar på at i 1986 tente den rikaste femdelen i underkant av tre gonger så mykje som den fattigaste femdelen. I 2015 tente dei nesten fire gonger så mykje.

Undersøkinga Sentio har gjort for SV viser at 79 prosent seier det er viktig at regjeringa prøver å redusere forskjellane, medan altså 58 prosent meiner dei ikkje gjer ein god nok jobb for å faktisk redusere dei.

Godt an i nord

Sjølv om det var i Oslo han opna SVs valkamp, er det i Nord-Noreg Lysbakken legg fram dei beste prognosane.

– Vi er i god posisjon til å ta eit førstemandat i alle dei tre nordlegaste fylka, seier Lysbakken oppmuntra av gode meiningsmålingar i nord.

Han peiker på at SV både i Finnmark og i Troms har 9 prosent på meiningsmålingane, og er optimist med tanke på mandatutteljinga dersom dei gode målingane slår til.

Både i Oslo og Hordaland har SV sikre distriktsmandat ifølgje målingane, i tillegg ligg det an til direktemandat i både Akershus og Sør-Trøndelag.

