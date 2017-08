Nær 47 prosent stolar ikkje på Støres skatteløfte

I undersøkinga, som er gjennomført av InFact Norge for VG, svarar berre 36,2 prosent at dei stolar på at partileiaren held løftet sitt.

Samtidig svarar 17, 3 prosent at dei ikkje veit om dei kan stole på Støre.

– Vi skal vise dei at dei kan stole på oss. Vi skal forklare kvifor desse pengane trengst og korleis rekninga skal fordelast, seier Støre til avisa.

Men noko skriftleg løfte ønsker han ikkje å gi, og viser til at det munnlege ordet hans er meir enn godt nok.

– Eit ord er eit ord. Dette er politikk, ikkje sirkus, seier Støre.

Finansminister og Frp-leder Siv Jensen har forståing for at folk ikkje stolar på Støre.

– Historia viser at Aps skattegarantiar uansett ikkje er verdt papiret dei er skrivne på. Han er vel redd for korleis det går når han skal forhandle budsjett med Raudt og SV. Dette er parti som ikkje bryr seg om eller har respekt for at folk har tent sine eigne pengar, seier Jensen til avisa.

