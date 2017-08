Norsk gründer har tent 150 millionar på Wordfeud

Frå 2012 til og med 2016 har 34-åringen og driftsselskapet hans, Bertheussen IT, omsett for 150 millionar kroner og levert driftsresultat på 118 millionar kroner, skriv Dagens Næringsliv .

I 2016 hadde selskapet inntekter på 32,2 millionar kroner og driftsresultat på 22,4 millionar kroner.

– Det er ikkje pengar som driv meg, så eg tenkjer ikkje så mykje på det i det daglege, seier Bertheussen til avisa.

I 2014 lanserte han også spelet «Race Day», som vart lasta ned over sju millionar gonger. Men det er framleis Wordfeud som gir dei store inntektene, og til avisa seier han det er her han trur det er størst sjanse for nye oppturar.

Wordfeud har nær tre millionar månadlege brukarar.

