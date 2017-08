Ny biografi: Listhaug blei nesten kasta av sine egne

Det kjem fram i den rykande ferske boka «Kors på halsen» av Bergens Tidende-kommentator Mathias Fischer.

Innvandrings- og integreringsministeren er i dag ein av dei mest profilerte politikarane i partiet og blir sett på som ein mogleg ny partileiar den dagen Siv Jensen gir seg. Men ifølgje boka kunne karrieren hennar i partiet gått på ein kraftig smell i 2011, då fleire av hennar eigne i Oslo Frp gjekk mot henne, skriv Aftenposten .

– I hennar eige fylkeslag var ho framleis byråden som blei krona av toppleiinga utan bakgrunn frå Oslo-politikken. Fleire i bystyregruppa, særleg Henning Holstad, var lei av henne, skriv BT-kommentatoren.

Ifølgje boka var Oslo Frps Henning Holstad leiaren bak opprøret. Fischer skriv at Holstad og andre i Oslo trygla folk på landsmøtet om å finne ein annan kandidat som kunne skvise ut Listhaug.

Ei kjelde i apparatet rundt Listhaug seier til Aftenposten at situasjonen ville vore dramatisk for den politiske framtida hennar dersom ho ikkje hadde sikra seg ein vidare plass i sentralstyret.

– Sjølv om ho beheldt plassen, var det inga tvil om at det ikkje var nokon Listhaug-feber i Framstegspartiet. Folk fekk med seg at eldrebyråden var upopulær blant einskilde av sine eigne. Heldigvis for henne var dei få og ikkje flinke nok til å mobilisere, skriv Fischer.

Henning Holstad vil ikkje svare Aftenposten på om han kjenner seg igjen i skildringane av situasjonen rundt sentralstyrevalet i 2011.

Sylvi Listhaug opplyser via rådgjevaren sin, Espen Teigen, at ho ikkje ynskjer å kommentere saka.

