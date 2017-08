Oljeministerens swingskade verre enn venta

Terje Søviknes (Frp) må gjennomføre valkampen på krykker, etter at han brekte ankelen i eit danseuhell på oljeglatt underlag laurdag.

Han var først førespegla seks veker med gips og krykker, men måndag kunne legane konstatere at skaden var verre enn først antatt. Statstråden må opererast og vil ikkje vere fullt ut restituert på fleire månader, melder NRK Hordaland .

– Det er heilt meiningslaust. Det var eit hyggeleg dag hos nokre venner på laurdag. Det var utandørs, ny terrasse, det regna og var sleipt og vått. Vi skulle likevel danse litt, og det gjekk skikkeleg gale med overtrakk og brot, seier ministeren frå sjukesenga på Haukeland sjukehus.

Søviknes hadde opphavleg lagt opp til ein omfattande valkampturné i vekene fram til valet.

– Vi skulle besøkje nesten alle fylke, men det trur eg ikkje vi får til no. Eg er ved godt mot, men veldig frustrert inni meg for at det skulle skje akkurat no. Pokker ta, altså, seier Søviknes til TV-kanalen.

