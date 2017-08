Sandnes stasjon skiftar namn for å unngå forvirring

Namnelikskapen mellom to stasjonar har ført til at passasjerar stadig har gått av på feil stasjon, opplyser Bane Nor.

Jærbanen i Rogaland har lenge operert med stoppa Sandnes stasjon og Sandnes Sentrum. Berre ein av stasjonane ligg faktisk i sentrum. Laurdag 12. august endrar den andre stasjonen namn til Skeiane.

– Herleg at dette endeleg er vedtatt. Endeleg får dei reisande eit namn som er kundevennleg å ta omsyn til, seier varaordførar Morten Borgli (Frp) til Stavanger Aftenblad . Han er ein av dei som har irritert seg over dei to nesten like stasjonsnamna.

Sandnes var hovudstasjonen for byen frå opninga i 1955 fram til oppgraderinga av Sandnes Sentrum i 1996.

