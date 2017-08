Sju år gammal gut køyrde åleine i Oslo 

Sjuåringen blei teken hand om av politiet etter at dei fekk ei melding om at han blei observert køyrande åleine i ein bil på Linderud i Oslo.

Ifølgje politiet skal han ha fått tak i nøklane og køyrd frå Statsråd Mathiesens veg ned til Bjerke, før politiet fekk stoppa bilen. Det er ein avstand på nærmare to kilometer.

Operasjonsleiar Steinar Hausvik i Oslo politidistrikt seier til NTB at dei ikkje veit noko meir om korleis det skjedde, men at dei har kontroll på guten og at han skal vere uskadd.

